GELDERN. Alle „demokratischen Parteien im Rat der Stadt Geldern“ (CDU, SPD, Grüne, FDP und die Linke) rufen am Montag zur Teilnahme an einer „stillen Versammlung“ auf und haben dazu folgende Pressemitteilung veröffentlicht:

„Seit einigen Wochen sind sogenannte Corona-Spaziergänger, immer montags um 18 Uhr, auch in Geldern unterwegs. Durch die Berichterstattung in der Zeitung und das Verteilen von anonymen Flyern in Briefkästen und an öffentlichen Orten haben die Proteste eine Öffentlichkeit erreicht. Wir sehen daher die Notwendigkeit, den Gegnern der Corona-Maßnahmen nicht unwidersprochen unsere Innenstadt zu überlassen.

Wir sind überzeugt, dass der Weg aus der Pandemie vor allem über Solidarität und Einhaltung der angepassten Corona-Regeln sowie ein solidarisches „Ja“ zur Impfung zu erreichen ist. Die hohe Impfbereitschaft im Kreis Kleve und auch in Geldern macht Mut und zeigt, dass die Mehrheit der Bevölkerung auch dieser Meinung ist und Verantwortung übernimmt. Dafür möchten wir uns bedanken.

Wir vertreten jedoch gleichzeitig den Standpunkt, seine Meinung äußern zu können, ohne gegen bestehende Regeln zu verstoßen. Denn es handelt sich in vielen Fällen um nicht angemeldete und versteckte Demonstrationen gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen, während aktiv gegen diese verstoßen wird.

Diesen Regelverstößen treten wir entschieden entgegen. Das Recht auf freie Meinungsäußerung, die Versammlungsfreiheit und das Demonstrationsrecht sind wichtige Grundpfeiler unserer Demokratie. Als demokratische Parteien setzen wir uns ausdrücklich für diese Rechte ein!

Besorgt sind wir über die verfassungs- und demokratiefeindlichen Strömungen, wie zum Beispiel „Der III. Weg“, die diese „Spaziergänge“ missbräuchlich für Ihre Zwecke nutzen. Wir bitten darum, die Augen zu öffnen, mit wem man den Schulterschluss sucht.

Wir sprechen uns entschieden gegen eine öffentliche Verharmlosung der Pandemie aus. Aus unserer Sicht ist das ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten im Gesundheitswesen und aller Personen, die große Opfer in der Pandemie erbracht haben. Wir stehen voller Mitgefühl an der Seite derer, die Angehörige und Freunde durch die Pandemie verloren haben oder die unter den gesundheitlichen Folgen einer Corona-Erkrankung leiden.

Wir alle möchten wieder ein normales Leben ohne Einschränkungen. Auch wir sind durch diese Pandemie erschöpft, angespannt und teilweise wirtschaftlich schwer betroffen. Wir sind überzeugt, dass der Weg zur Normalität nur solidarisch gelingen kann.

Treten Sie gerne mit uns in den Dialog und machen mit bei der „Stillen Versammlung“ montags um 18 Uhr am Drachenbrunnen in Geldern und setzen sich gemeinsam mit uns ein für

• die Einhaltung der Corona-Regeln,

• den Schutz von vulnerablen Gruppen,

• die Solidarität in der Gesellschaft,

• den Einsatz gegen eine Überforderung des Gesundheitssystems und

• zum Gedenken an die Corona-Toten.

Ihre demokratischen Parteien im Rat der Stadt Geldern“.