GELDERN. In den vierten und damit letzten Bauabschnitt wechseln die Arbeiten für den Neubau des Kreisverkehrs am Ja-Hotel. Wie die Stadt Geldern mitteilt, bleibt es auch für die weiteren Arbeiten am Kreisel, der Süd- und Ostwall sowie Gelderstraße und Geldertor verknüpft, dabei, dass die Verkehrsteilnehmer vom Südwall aus in den Ostwall fahren können. Auch für Fahrzeuge, die vom Geldertor aus kommen, bleibt das Abbiegen in den Ostwall möglich. Vorübergehend nicht möglich ist aber die Einfahrt in das Geldertor von der Friedrich-Spee-Straße aus. Die Tankstelle an der Ecke Ostwall und Geldertor bleibt erreichbar.

Projektleiterin Jeanette Scholten vom Gelderner Tiefbauamt: „Wir beginnen den neuen Bauabschnitt am Dienstag, 2. November. Die westliche Fahrbahnhälfte des Geldertores ist nun fertiggestellt. Wir nehmen jetzt die östlich gelegene Fahrbahnhälfte in Angriff. Ähnlich gehen wir auf dem Ostwall vor. Auch hier muss noch eine Fahrbahnhälfte gebaut werden.“ Die Gelderner Stadtwerke nutzen die Tiefbauarbeiten, um gleichzeitig Wasserleitungen zu erneuern. Ansprechpartnerin im Tiefbauamt ist Jeanette Scholten. Sie ist im Rathaus erreichbar unter Telefon 02831/398323.