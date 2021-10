KREIS KLEVE. Am heutigen Freitag, 29. Oktober, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 13.467 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Donnerstag 60 neue Infektionen gemeldet. Von den 13.467 Indexfällen sind 585 in Bedburg-Hau, 1.480 in Emmerich am Rhein, 1.877 in Geldern, 1.305 in Goch, 485 in Issum, 480 in Kalkar, 421 in Kerken, 1.213 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 2.268 in Kleve, 528 in Kranenburg, 746 in Rees, 196 in Rheurdt, 734 in Straelen, 238 in Uedem, 290 in Wachtendonk, 595 in Weeze. 26 Indexfälle befinden sich aktuell noch in Bearbeitung und konnten noch keiner Kommune zugeordnet werden. Bei dem Ausbruchsgeschehen aufgrund einer kirchlichen Veranstaltung ist die Zahl der nachgewiesenen Fälle auf nunmehr 32 angestiegen. Das Gesundheitsamt des Kreises Kleve steht im engen Kontakt zu den Betroffenen.

Von den insgesamt 13.467 bestätigten Corona-Fällen gelten 12.893 als genesen; 204 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 13 Personen im Krankenhaus.

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 80,4.

Die nachstehend genannten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle werden lediglich nachrichtlich aufgeführt:

Fr., 29.10. – 80,4

Do., 28.10. – 67,6

Mi., 27.10. – 58,7

Di., 26.10. – 42,4

Mo., 25.10. – 46,9

So, 24.10. – 46,2

Sa, 23.10. – 37,0

Fr., 22.10. – 31,6

Aktuell befinden sich insgesamt 621 Personen in häuslicher Quarantäne.