Schöne Stunden auf der Krefelder Rennbahn verbringen

KREFELD. Es ist wieder so weit: Vom 8. bis 10. Oktober können sich Gourmets, Dekorationsfreudige, Kunstkenner und Modebewusste auf dem Krefelder Herbstzauber ein paar schöne Stunden machen. Ein Wochenende lang gilt es auf dem historischen Gelände der Krefelder Galopprennbahn anstelle der sonst üblichen edlen Rennpferde wieder alles rund um die Themen Genuss und Kulinarik, Mode und Schmuck, Haus und Garten sowie Kunst und Lebensart zu entdecken.

Schauen, Schlendern, Genießen und dabei einen herrlichen Herbsttag auf sich wirken lassen, das ist das Motto der Veranstaltung. Ausgewählte Anbieter laden ein, originelle Accessoires, handgefertigte Schmuckstücke und kleine Kunstschätze auszusuchen. Herbstliche Mode, wie zum Beispiel hochwertige Jacken aus Tweed und viele herbstlich dekorierte Tische und Gedecke, machen dabei Lust auf die beginnende Jahreszeit. Gourmets kommen bei Delikatessen, exotischen Gewürzen, selbst gemachten Marmeladen und Chutneys, Käse und hochwertigen Weinen auf ihre Kosten. Wer seinen Garten wintertauglich machen möchte, der sollte sich diesen Termin unbedingt vormerken. Die Besucher finden neben winterharten Stauden und herrlichen Kräutern auch neue Inspirationen zur Gestaltung des Gartens.

Leibliches Wohl in schönem Ambiente

In den geselligen Biergärten wird für das leibliche Wohl gesorgt. Ob es Flammlachs, Flammkuchen, hochwertiges Rindfleisch oder eine leckere Suppe sein soll – alle Geschmäcker werden bedient. Norbert Schulte, der Klavierspieler, sorgt dabei mit seinen Tasten für eine harmonische Stimmung auf dem Markt.

Besucherfreundlicher Service wird auf dem Krefelder Herbstzauber großgeschrieben. Ein EC-Service am Infopoint erleichtert das Bezahlen und der Depotservice ermöglicht ein bequemes Abholen der Einkäufe mit dem PKW am Eingang.

Öffnungszeiten: Freitag, 8. Oktober von 12 bis 18 Uhr; Samstag, 9. Oktober, von 10 bis 18 Uhr und Sonntag, 10. September, ebenfalls von 10 bis 18 Uhr. Die Tageskarte kostet zehn Euro, Kinder bis 18 Jahren haben freien Eintritt. Weitere Informationen, Vorverkaufsstellen und Online-Tickets gibt es unter www.krefelder-herbstzauber.de.

-Anzeige-

Gewinnspiel

Die NN verlosen 5x 2 Tickets für den Krefelder Herbstzauber. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Herbstzauber“ und Angabe des Namens, der Straße und des Wohnortes an gewinnspiel@nn-verlag.de senden. Einsendeschluss ist der 4. Oktober. Die Namen der Gewinner werden unter www.niederrhein-nachrichten.de veröffentlicht.