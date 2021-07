NIEDERRHEIN/WALBECK. Tanzen, feiern und die Stars endlich wieder live erleben. 1LIVE bringt den Sektor nach fünfzehn Pandemie-geprägten Monaten wieder zum Beben! Der Radiosender bringt die angesagtesten Künstler in verschiedene Open-Air Locations. Am Freitag und Samstag, 9. und 10. Juli, wird das Waldfreibad Walbeck zum Veranstaltungs-Hot-Spot.

Noch bis zum 24. Juli tourt 1LIVE mit eigenem Festival durch den Sektor. Mit insgesamt acht Veranstaltungen von Konzerten, Comedy-Shows, Live-Podcasts bis hin zu exklusiven DJ Sessions, sorgt der Sender für heiße Summer-Sounds, maximale Festival-Vibes und bestes Entertainment!

Nach dem ersten Festival-Wochenende am 2. und 3. Juli mit „Bratwurst und Baklava” und Dennis aus Hürth in Porta Westfalica, geht es am 9. und 10. Juli ins Gelderland. Musikalisch gibt Alice Merton am zweiten Juli-Freitag den Auftakt im Waldfreibad Walbeck, dessen grüne Wiesen unter alten Bäumen eine wunderbare Veranstaltungsstätte bieten. Die Weltenbummlerin fühlt sich neben Irland, Kanada, Deutschland und Frankreich, auch mit 1LIVE eng verwurzelt – nur ein Grund, warum die gefeierte Popmusikerin beim Festivalsommer natürlich nicht fehlen darf! Alice Merton spielt am 9. Juli in bester Open-Air-Kulisse in Walbeck.

Gerade noch haben Provinz, im „Trotzdem-Jahr 2020″ einen kometenhaften Karrierestart hingelegt: ein Album aus dem Boden gestampft und sogar die 1LIVE Krone 2020 in der Kategorie „Bester Newcomer” abgesahnt. Und jetzt bildet die vierköpfige Indie-Pop-Band verdient den Hauptact am zweiten Festival-Samstag. Mit im Gepäck: klare Haltung und große Coming-of-age-Gefühle, verpackt in einer studiofrischen EP! „Zu spät um umzudrehen” heißt die gerade erschienene Fünf-Track-Sammlung. Der auferlegte Corona-Stillstand hat bei aller Enttäuschung über verpasste Möglichkeiten also trotzdem etwas Gutes hervorgebracht: frische Songs, die am 10. Juli beim Picknickdecken-Konzert auf der Waldfreibad Walbeck-Bühne von glücklichen 1LIVE-Hörern abgefeiert werden! Das weitere Line-Up des Festival-Sommers bilden Lea und Tom Gregory in Würselen (16. und 17 Juli). Den Abschluss macht eine DJ-Session mit Topic, Alle Farben und Moguai und der Comedy-Talk mit Christian Huber und Tarkan Bagci („Gefühlte Fakten”) im Delta Musik Park in Essen (23. und 24. Juli).

Tickets nur zu gewinnen

Jede Woche – live on air und über die 1LIVE App – wirft das Moderatoren-Team die heiß begehrten Tickets für die einzelnen Veranstaltungen für das folgende Wochenende in den Lostopf. Verlost werden immer jeweils vier Tickets pro Gewinner, um gemeinsam mit 1LIVE und den engsten Freunden den Sommer gebührend feiern zu können – natürlich stets unter Berücksichtigung von den dann gültigen Abstandsregeln und Hygienevorgaben. Alle Infos zu den Ticketverlosungen für die Lieblingskünstler gibt es täglich live on air! Weitere Informationen gibt es zudem auf www.1LIVE.de und in der 1LIVE App.