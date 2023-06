Radfahrerin angefahren und verletzt: Polizei sucht Zeugen

STRAELEN. Am Samstag, 17. Juni, kam es gegen 16.10 Uhr an der Kreuzung “Am Gieselberg” / Bormiger Weg in Straelen zu einer Unfallflucht. Ein 11-jähriges Mädchen aus Straelen beabsichtigte mit ihrem Fahrrad die Straße “Am Gieselberg” zu überqueren, als sie von einem blauen Pkw am Vorderreifen touchiert wurde und zu Boden stürzte. Das Mädchen konnte seine Fahrt bis nach Hause zwar fortsetzen, musste aufgrund von schweren Verletzungen aber in ambulante Behandlung verbracht werden. Durch die Kollision wurde nicht nur das Fahrrad, sondern vermutlich auch der blaue Pkw an der vorderen rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen. Personen, die Aussagen zum beschriebenen Sachverhalt machen können, melden sich bitte bei der Polizei Geldern unter Telefon 02831/1250.