KÖLN. Das Kölner Sommerfestival kehrt vom 28. Juni bis zum 23. Juli wieder zurück in die Philharmonie. Das Publikum darf sich auf vier so unterschiedliche wie mitreißende Produktionen von drei Kontinenten freuen. Es wird heiß, bunt, rhythmisch und ausdrucksstark.

Das abwechslungsreiche Festival-Programm startet mit „Berlin Berlin – Die große Show der Goldenen 20er Jahre“, welche vom 28. Juni bis 23. Juli erstmalig in der Philharmonie zum Tanz auf dem Vulkan lädt. Die Revue entführt das Publikum in den brodelnden Kosmos der „Roaring Twenties“ – mit all seinen Stars und Sternchen, amüsanten Geschichten, wilden Tänzen und musikalischen Glanznummern! An den Rhein kommt eine aufgefrischte Version inklusive eines neuen Berlin-Medleys mit den großen Schlagern dieser bewegten Zeit in der Hauptstadt. Die Revue versammelt die Größen der Berliner Blütezeit von 1927 bis 1933 in einem Potpourri an Szenen, die so provokant und schillernd sind wie die Dekade selbst. Der charismatische Conférencier, der „Admiral“, erzählt pikante und verbriefte Anekdoten aus der Hauptstadt des Lasters und wagt mit dem 30-köpfigen Ensemble das Abenteuer auf Messers Schneide zwischen Wirtschaftskrise und ungebremster Vergnügungslust. Die Musik und die großen Stars ihrer Zeit erleben eine brillante Renaissance.

„Ballet Revolución“

Die weltweit gefeierte kubanische Tanzshow „Ballet Revolución“ sorgt dann vom 4. bis 9. Juli für einen nachhaltigen Endorphin-Schub. Seit nunmehr zehn Jahren halten die jungen Kubaner die Tanzwelt in Atem: Mehr als eine Million Zuschauer ließen sich von ihrer getanzten Leidenschaft bereits mitreißen. Zum Jubiläum präsentieren die kubanischen Ausnahmekünstler wieder ihren einzigartigen Mix aus klassischem Ballett, Modern Dance, Salsa und Street-Dance. Befeuert werden sie diesen Sommer von live-gespielten Chart-Hits unter anderem von Ed Sheeran, Dua Lipa, Camila Cabello, Coldplay und Justin Timberlake sowie durch packende Rhythmen von der Karibikinsel.

„The Drummers of Japan“

„Yamato – The Drummers of Japan“ zeigen vom 11. bis 16. Juli ihre brandneue Show „Tenmai“ (Schicksal) in der Kölner Philharmonie. Perfekte Synchronität und Harmonie vereinen sich mit athletischer Eleganz und Humor. Die neue Show feiert das Leben in seiner ganzen Vielfalt. Wie kein anderes Ensemble vereinen sie dabei meisterhaft traditionelle Trommelkunst und Spiritualität mit dem pulsierenden Herzschlag der japanischen Popkultur.

Ein exklusives Highlight beschließt vom 18. bis 23. Juli das Festival: Eines der berühmtesten Chorwerke aller Zeiten trifft auf eine der außergewöhnlichsten Theatergruppen der Welt! Die szenische Interpretation von Carl Orffs Carmina Burana durch La Fura dels Baus ist ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk, welches weltweit die Zuschauer begeistert. Tickets für das 34. Kölner Sommerfestival gibt es unter der Hotline 0221/280280, online unter www.tickets-direkt.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

