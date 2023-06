Zeugen nach Körperverletzung im Stadtpark gesucht

GOCH (ots). Ein 43-jähriger Gocher war am Mittwoch, 14. Juni, gegen 21.45 Uhr, im Stadtpark unterwegs. Als er über die Niersbrücke in Richtung Mühlengasse lief, näherte sich seinen Angaben nach ein junger Mann von hinten und schlug ihm eine Glasflasche an den Kopf. Dabei erlitt der 43-Jährige eine Platzwunde. Er lief nach Hause und verständigte die Polizei, eine Rettungswagenbesatzung behandelte seine Verletzung. Der Mann beschreibt den Tatverdächtigen als etwa 20 Jahre alt, zwischen 1,65 und 1,70 Meter groß und mit südländischem Erscheinungsbild. Der junge Mann habe eine dunkle Kappe getragen. Vor dem Angriff war dem 43-Jährigen im Park eine Gruppe Jugendlicher/junger Erwachsener aufgefallen. Zeugen, die Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, melden sich bitte bei der Kripo Goch unter Telefon 02823/1080.