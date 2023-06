30-jährige Autofahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

KAPELLEN. In Geldern-Kapellen ist es am Dienstagabend, 14. Juni, zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei PKW kollidierten. Eine 30-Jährige aus Sonsbeck war gegen 19:25 Uhr in ihrem Mini Cooper auf der Straße Zitterhuck in Fahrtrichtung Issum unterwegs. Als sie kurz vor einer Baustelle nach links in die Straße Am Hülshof abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Subaru eines 69-Jährigen aus Neukirchen-Vluyn, der weiter geradeaus in Richtung Kapellen fahren wollte. Durch die Wucht der Kollision wurde die 30-Jährige schwer verletzt, der Subaru-Fahrer blieb unverletzt. Der Subaru wurde durch den Unfall in den Grünstreifen geschleudert, wo er einen Baum und ein Verkehrszeichen beschädigte. Auch an beiden PKW entstand Sachschaden, sie wurden abgeschleppt.