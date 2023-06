UEDEM (ots). Zu einem Polizeieinsatz im Uedemer Rathaus an der Mosterstraße kam es am Mittwochvormittag, 14. Juni. Ein 28-Jähriger sollte vor Ort im Rahmen eines Abschiebeverfahrens festgenommen werden. Der Mann zog sich jedoch in ein Büro der Gemeindeverwaltung zurück und drohte damit, sich mit einem Cutter-Messer selbst zu verletzen. Polizeikräfte sperrten das Rathaus für den Besucherverkehr, auch Straßensperrungen wurden eingerichtet. Hinzugerufene Spezialkräfte der Polizei traten in Kontakt mit dem 28-Jährigen und konnten ihn dazu bewegen, das Messer freiwillig abzulegen. Wegen oberflächlicher Schnittverletzungen wurde der Mann in einem Rettungswagen behandelt. Anschließend wurde er in die Obhut der Ausländerbehörde übergeben.