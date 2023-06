Brandstiftungen in Wachtendonk und Herongen

WACHTENDONK/HERONGEN. Am späten Freitagabend, 9. Juni, kam es am Schürkesweg in Wachtendonk zu mehreren Bränden. Durch eine oder mehrere bislang unbekannte Personen wurden an drei unterschiedlichen Orten, Gehölze, Baumstammreste und Laub in Brand gesetzt. Nachdem die Einsatzkräfte am ersten Brandort eingetroffen waren, konnten durch einen eingesetzten Polizeihubschrauber die beiden weiteren Brandorte lokalisiert werden. Die Brände, welche sich auf eine mittlere vierstellige Quadratmeterzahl erstreckten, konnten durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr Straelen und Wachtendonk gelöscht werden. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe zwischen den Brandorten besteht nach ersten Erkenntnissen die Annahme, dass es sich um den denselben Tatverdächtigen handeln könnte.

Durch eine aufmerksame Zeugin erhielten Polizei und Feuerwehr am Samstag, 10. Juni, gegen 23 Uhr Kenntnis von einem Brand Straelen-Herongen. Der Brand in einem Waldgebiet, welches in unmittelbarer Nähe zum Oberweg liegt, konnte durch die eingesetzten Feuerwehrleute gelöscht werden. Auch in diesem Fall wurde nach Rücksprache mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr ein Polizeihubschrauber eingesetzt, welcher keine weiteren Brandherde ausfindig machen konnte.

Zu einem weiteren Brand in Straelen-Herongen kam es am Sonntag, 11. Juni, gegen 21 Uhr, als durch einen oder mehrere unbekannte Täter, wiederum am Oberweg, ein Brand gelegt wurde. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten auch in diesem Fall den Brand löschen. Seit Anfang Mai kam es in Straelen immer wieder zu Bränden in umliegenden Waldstücken. Die Tatzusammenhänge, auch zum Brand eines leerstehenden Gebäudes am Oberweg werden aktuell geprüft.

Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte um Zeugenhinweise unter Telefon 02831/1250.