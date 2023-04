WEEZE. Nicht nur für den Airport Weeze, sondern für die gesamte Region war der 1. Mai 2003 ein besonderes Datum: Nach dem Ende des militärischen Flugbetriebs startete der Flughafen in die Ära der zivilen Luftfahrt und die irische Ryanair verband beim Erstflug den Niederrhein mit London. Der Airport Weeze hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf dem Markt behauptet: Mittlerweile haben knapp 30 Millionen Passagiere den Flughafen genutzt. Jährlich sind es derzeit mehr als eine Million Gäste.

Diesen 20. Geburtstag will der Flughafen am Montag, 1. Mai, zusammen mit seinen deutschen und niederländischen Nachbarn feiern. So wird zwischen 10 und 19 Uhr ein buntes Familienfest rund ums Terminal ausgerichtet, der Eintritt ist frei.

Ein Reisemarkt mit 17 Ausstellern informiert über die aktuellen Trends auf dem Reisemarkt. Auf der Bühne werden zudem Größen der Unterhaltungsindustrie wie Chris Andrews, Graham Bonney, Markus („Ich will Spaß“), die Radio Deluxe Band und die Sängerin Pearl auftreten. Auch die Ehrengarde des Airport Weeze, der KCC Goch, wird zum Auftakt mit ihren Tanzgarden und dem Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Goch auf der Bühne am Flughafen auftreten. Zudem können Rundflüge mit dem „Rosinenbomber“ Royal Dutch Dakota (www.dutchdakota.nl) gebucht werden. Auch Helikopter-Rundflüge (www.prime-promotion.de) sind möglich, ein Teil der Erlöse kommt der Stiftung Fly & Help zu Gute. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls bestens gesorgt.

Darüber hinaus kann man den Airport Weeze am Tag der Arbeit aus allen Perspektiven kennenlernen: Der Niederrhein-Tourismus bietet für Kleingruppen Radtouren rund um das Airportareal an. Kinder werden mit dem großen Spielemobil von Schauinsland-Reisen, einer Hüpfburg und dem Kinderkarussell unterhalten. Abgerundet wird die Veranstaltung von einer großen Tombola mit attraktiven Preisen. Der Erlös aus dem Losverkauf kommt der Reiner Meutsch-Stiftung Fly & Help zu Gute. Deren Hauptziel ist die Förderung von Bildung in Entwicklungsländern, konkret durch den Bau von Schulen unter anderem in Afrika.