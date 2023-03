Akkordeon im Bürgerhaus

REES. Am Sonntag, 12. März, spielt der ukrainische Akkordeonist Roman Yusipey im Rahmen der Konzertreihe reeserviert um 18 Uhr im Bürgerhaus in Rees.

Roman Yusipey wurde 1979 in der ukrainischen Stadt Kherson geboren. Er studierte an der Musikakademie in Kiew, der Hochschule für Musik , Theater und Medien in Hannover, der Folkwang Universität der Künste in Essen (Masterstudium) und der Musikhochschule Köln (Konzertexamen).

Ein Weltenbürger

Neben Konzerten in der Ukraine und Deutschland gastierte Yusipey auch in Frankreich, Polen, den Niederlanden, Belgien, Litauen, Schweiz, Kasachstan, Malta, Italien und Japan. 2013 war er als Gastprofessor beim Kasachischen Nationalkonservatorium in Almaty eingeladen. 2015 hat Yusipey eine CD „For every city – Ukrainische Musik des 21. Jahrhunderts für Akkordeon“ aufgenommen.

Gern gesehener Gast

Als Solist gab er über 80 Konzerte mit Orchestern unter der Leitung von Andrey Boreyko, Roman Kofman, Daniel Raiskin, Raymond Jannsen, Vladimir Sirenko. Bei seiner Zusammenarbeit mit Komponisten, wie Sofia Gubaidulina, Giya Kantscheli, Helmut Zapf, Gerhard Stäbler, Dmitri Kourliandski, war er ein Interpret der Uraufführungen ihrer Werke.

Roman Yusipey ist gern gesehener Gast bei internationalen Festivals. Zudem ist er Teil der Kammermusik-Formation „Ensemble Levante“.

Darüber hinaus hat er auch viele eigene Konzertprojekte konzipiert: so zum Beispiel „ONLY YOUsipey“ (Musik der Genreparadoxe), „Sieben Tango“ (Musik von Astor Piazzolla) sowie „De Profundius“ (mit Werken von Sofia Gubaidulina).

Elbphilharmonie, Concertgebouw, Mozarteum, Bürgerhaus Rees

Roman Yusipey war in den letzten Saisons in der Elbphilharmonie Hamburg, der Jenaer Philharmonie, beim Rundfunk Berlin-Brandenburg, im Concertgebouw Amsterdam, im Mozarteum Salzburg, Salle Cortot Paris, im Rahmen des Winnipeg Winter New Music Festival und Kronberg Festival zu hören. Am 27. April wird Roman Yusipey im Rahmen der „Frühjahrstage“ in Weimar Heiner Frosts „Chansong“ (2023) aufführen, das beim Konzert in Rees uraufgeführt wird. Yusipey war unter anderem Schüler von Prof. Mie Miki (Folkwang Hochschule Essen), die im vergangenen Jahr im Rahmen von ‚reeserviert‘ auftrat.

Für sein Konzert im Reeser Bürgerhaus hat Roman Yusipey unter anderem Werke von Alfred Schnittke („Polka“) und Astor Piazolla („Regressi al Amor“) ausgesucht. Karten für das Konzert kosten 15 Euro (ermäßigt 13 Euro). Einlass ist ab 17.40 Uhr.