KREIS KLEVE. Drei Mal in Folge musste er ausfallen, aber jetzt ist es endlich wieder soweit: Der Bezirksverband Kleve der Landfrauen lädt am 18. und 19. März zur 35. Auflage des Klever Ostermarkts auf Haus Riswick ein. Im Herbst gab es grünes Licht von Seiten der Landwirtschaftskammer und auch die 23 Ortsverbände der Landfrauen sind wieder mit vereinten Kräften am Start. „Alle machen mit und bringen sich ein – vom Kassenhäuschen über das Bauern-Frühstück bis zu den Ständen mit Oster-Deko“, freut sich Marlies Wollschläger vom Orga-Team auf die geballte Ladung Landfrauen-Power und natürlich auf viele Gäste, denn wie üblich soll der Erlös gespendet werden.

Im Jahr 2019 fand der (damals ahnte man es noch nicht) letzte Ostermarkt statt. Damals kam die stolze Summe von 11.000 Euro zusammen, die unter anderem den Hospizen in der Region, der Kinderkrebshilfe, dem Klever Frauenhaus und dem Kreis Klever Verein für Körper- und Mehrfachbehinderte zu Gute kam. In diesem Jahr locken 48 Stände mit zehn neuen Ausstellern, die das Angebot bereichern sollen. So wird erstmals Glaskunst zu erwerben sein und auch Dekoratives aus Holz, gefertigt von Hand mit der Kettensäge, wird sicher auf reges Interesse stoßen. Die Kunsthandwerker lassen sich bei ihrer Arbeit gern über die Schulter sehen, ebenso die Kreativgruppe um Landfrau und Floristik-Meisterin Andrea Schura, die vor Ort zeigt, wie man schmucke Ostersträuße bindet. Neu ist auch ein Stand mit Gefäßen aus Olivenholz, dazu gibt es liebevoll aufgehübschte Deko-Hasen aus der Werkstatt der Justizvollzugsanstalt. Wieder mit dabei ist Nachhaltiges und Praktisches aus geflochtener Weide und auch ausgefallener Schmuck wird bei der 35. Auflage des Ostermarkts nicht fehlen. Unbedingt dazu gehören auch die vielen kleinen und großen Deko-Artikel, die von den Landfrauen gefertigt wurden und die Köstlichkeiten aus der Bauernküche. Und natürlich gibt es auch wieder das leckere Bauern-Frühstück (Anmeldung erforderlich bei Lörks, Telefon 02824/ 2225) und das reichhaltige Ostermarkt-Café „Op de Dääl“. Die Landfrauen und die Klever Bäckerei Heicks sorgen hier mit Kaffee, Kuchen, Brot und Ostergebäck dafür, das wirklich niemand mit leerem Magen nach Hause gehen muss.

Mit leeren Händen müssen auch die Kinder das Gelände nicht verlassen, denn in der Landfrauenküche darf fleißig gebastelt werden. „Die Landfrauen aus Uedem zeigen, wie man niedliche Osterhasen fertigt“, nennt Wollschläger ein Beispiel. Kinderschminken, eine Filz-Werkstatt und vieles mehr warten außerdem auf die kleinen Besucher und wer möchte, kann den Besuchergang von Haus Riswick erkunden und sehen, wie Landwirtschaft funktioniert. Am Sonntag ist Antenne Niederrhein mit einer Button-Maschine und Glücksrad vor Ort und berichtet live vom bunten Treiben. Wenn das Wetter mitspielt, gibt es auch Musik. Für Samstagnachmittag hat sich das Dünenorchester aus Wissel angekündigt, für Sonntag der Musikverein aus Zyfflich.

Und, vielleicht ist es nur Zufall, aber Männer scheinen beim Ostermarkt nur am Rande mitzumischen. „Die Stände sind zu 90 Prozent fest in Frauenhand“, weiß Birgit Vingerhoet vom Orga-Team und hofft zusammen mit ihren Mitstreiterinnen, dass wieder (wie in den Jahren „vor Corona“) bis zu 6.000 Besucher vorbeischauen. Geöffnet ist der Markt an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr, Erwachsene zahlen zwei Euro Eintritt, Kinder bis 14 Jahren frei. Die Zufahrt erfolgt wieder in Einbahnstraßenregelung, die Bedburg-Hauer DLRG stellt Parkplatzpersonal, das die Zu- und Abfahrt regelt. Aus hygienischen Gründen zum Schutz des Riswicker Tierbestandes haben Hunde und andere Tiere keinen Zutritt aufs Veranstaltungsgelände.