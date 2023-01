Pfalzdorf: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss

PFALZDORF (ots). Ein 32-jähriger Mann aus Krefeld befuhr am Sonntag, 1. Januar, gegen 3.20 Uhr, mit seinem VW Golf die Kuhstraße in Richtung der Pfalzdorfer Straße. In Höhe des Ortseingangsschildes kam sein Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Durch den Aufprall wurde der 32-Jährige schwer verletzt und musste mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Da der Verdacht bestand, dass er während der Fahrt unter Alkoholeinfluss stand und sein Atemalkoholtest positiv verlief, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein stellt sie Polizei sicher. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr hinzugezogen. Der VW Golf musste abgeschleppt werden.