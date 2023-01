Unbekannte Täter sprengten Geldautomat in Walbeck

WALBECK (ots). Zu einer Geldautomatensprengung in einer Bankfiliale an der Hochstraße in Geldern-Walbeck kam es am frühen Samstagmorgen, 31. Dezember 2022, gegen 4 Uhr. Anwohner hörten zur Tatzeit einen lauten Knall. Durch die Wucht der Detonation wurde der Vorraum der Bank, welche sich in einem Wohn- und Geschäftshaus befindet, verwüstet. Nach ersten Zeugenaussagen flüchteten kurz darauf drei Männer in einem dunklen PKW vom Tatort in unbekannte Richtung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kriminalpolizei Kalkar hat die Ermittlungen aufgenommen, noch in den Morgenstunden erfolgt die Spurensicherung am Tatort. Die Kripo bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 02824/880 zu melden.