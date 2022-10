Zum Welthospiztag: Ambulante Hospizgruppe Niederrhein lädt ein

GELDERLAND. Im und um’s Büro der Ambulanten Hospizgruppe Niederrhein in Kevelaer, Luxemburger Galerie Neustraße 3-15, gibt es am Welthospiztag am Samstag, 8. Oktober, von 11 bis 15 Uhr ein großes Informationsangebot.

Vor und im Büro gibt es neben Informationen und Einzelgesprächen auch Kaffee und Kuchen sowie Give Aways und Informationen „to go“. Vor dem Eingang der Luxemburger Galerie spielen die Drums and Pipes von 12 bis 13 Uhr auf. Ab 11 Uhr warten die Mittmachaktionen „Erinnerungsblumen“ und „Bild mit Fliesenscherben“ auf Teilnehmer.

Im Mittelpunkt stehen für die Hospizgruppe jedoch drei Themen, zu denen sie kostenfrei berät. Zum einen wird über die Vorsorgemappe informiert. So benötige jeder Mensch ab 18 Jahren eine Vorsorgemappe, um zu vermeiden, dass im Ernstfall andere für einen Entscheidungen treffen, ohne zu wissen, was man selbst eigentlich in der Situation wolle.

Das zweite Thema ist die Sterbebegleitung. Obwohl das Thema jeden betreffe, weiß man bei der Hospizgruppe, dass die wenigsten darüber sprechen, wie man sich die letzten Wochen, Tage und Stunden vorstellt. In Gesprächen hierüber soll auch der „ICH Pass“ zur Sprache kommen.

Auch das Thema Trauerbegleitung soll aufgegriffen werden. Oft werde tiefe Trauer das erste mal im Kindergartenalter erlebt, jedoch stehe man damit meist allein da. „Das verursacht Angst vor diesem Gefühl, denn man kann häufig damit nicht allein zurechtkommen.“ In diesem Rahmen möchte die Hospizgruppe über Möglichkeiten informieren, wie sie Trauernde in der Trauer unterstützen kann.