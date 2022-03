GOCH. Eine Woche nach Beginn des völkerrechtswidrigen Krieges durch Russland in der Ukraine laden die christlichen Gemeinden in Goch zu einem ökumenischen Friedensgebet ein. Für die Menschen in der Ukraine beten, die eigene Hilflosigkeit zur Sprache bringen, an der Hoffnung auf Frieden aller Kriegsgewalt zum Trotz festhalten, darum geht es beim ökumenischen Friedensgebet am heutigen Donnerstag, 3. März, um 18 Uhr, in der evangelischen Kirche am Markt.