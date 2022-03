Sammelaktion in Wachtendonk: Sachspenden für die Ukraine

WACHTENDONK. Am kommenden Samstag, 5. März, werden in Wachtendonk Sachspenden für die Menschen in der Ukraine gesammelt. Zwischen 10 und 15 Uhr können Sie Ihre Spenden auf dem Betriebsgelände der Firma DHG, Meerendonker Straße 3 c, 47669 Wachtendonk, abgeben. Besonders benötigt werden beispielsweise Lebensmittel, Hygieneartikel, Verbandsmaterial, Winterkleidung, Feldbetten, Matratzen, Decken und Schlafsäcke. Bitte verpacken Sie Ihre Spenden in stabile Kartons. Die Sachspenden werden am 7. März durch eine Partnerspedition der Firma DHG direkt bis in die Ukraine transportiert, an bekannte Stellen vor Ort geliefert und von dort ausgegeben. Bürgermeister Paul Hoene unterstützt diese Initiative ausdrücklich und freut sich, wenn viele Bürgerinnen und Bürger sich beteiligen und so ihre Solidarität mit den Menschen im Krisengebiet zeigen.