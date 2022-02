Am Samstag wird im Bürgerforum wieder geimpft

GELDERN. Am Samstag, 26. Februar, wird wieder im Gelderner Bürgerforum geimpft, teilt die Stadt Geldern mit. Angeboten werden Erst-/Zweit- & Booster-Impfungen für Erwachsene. Die Impfungen finden wie gehabt von 9 bis 15 Uhr statt. Termine können über das Ticketportal des Kreises Kleve unter www.impftermine-kreis-kleve.de gebucht werden.

Nach Auskunft des Kreises Kleve ist aber auch wieder ein spontaner Impfbesuch (also ohne Termin) möglich. Neuerdings wird nach Angaben des Kreises in den Impfstellen – wie im Bürgerforum – auch eine zweite Corona-Auffrischungsimpfung für die priorisierten Personengruppen angeboten. Zudem gebe es für ungeimpfte Personen ab sofort die Möglichkeit, für ein Beratungsgespräch in die Impfstellen zu kommen. Ein Termin muss vorher nicht vereinbart werden. Mehr Infos dazu gibt es unter www.kreis-kleve.de (Rubrik: Corona-Schutzimpfung oder unter Pressemitteilungen).