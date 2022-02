Wieder impfen ohne Termin in Twisteden

TWISTEDEN. Aufgrund der guten Resonanz beim Impfen ohne Termin am 5. Dezember 2021 in der Öffentlichen Begegnungsstätte in Kevelaer hat die Wallfahrtsstadt Kevelaer gemeinsam mit der Kreisverwaltung Kleve ein weiteres mobiles Angebot ohne Terminbuchung zur Coronaschutz-Impfung für die Bürgerinnen organisiert. Das mobile Impfangebot bezieht sich auf Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen für Personen ab zwölf Jahren. Wie gehabt kann sich jeder, der mindestens zwölf Jahre ist, ohne Termin oder Voranmeldung impfen lassen. Minderjährige können das Angebot in Begleitung eines Erziehungsberechtigten wahrnehmen. Verimpft wird ein mRNA-Impfstoff (BioNTech oder Moderna), eine Auswahlmöglichkeit be-steht nicht. Auch mit Wartezeiten muss gerechnet werden. Wer sich impfen lassen möchte, muss einen Personalausweis oder einen Reisepass mitbringen und falls vorhanden, einen gelben internationalen Impfausweis sowie medizinische Unterlagen wie etwa seinen Medika-mentenplan oder einen Allergiepass. Wer keinen gelben Impfausweis hat, bekommt ihn vor Ort. Ein QR-Code für einen digitalen Impfpass kann aus technischen Gründen nicht erstellt werden. Dies ist später in teilnehmenden Apotheken möglich.