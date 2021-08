Kreisverkehr am Geldertor: Dritter Bauabschnitt beginnt

GELDERN. Wie bereits angekündigt ist für die Fortsetzung der Bauarbeiten für den Kreisverkehr am früheren Finanzamt eine Änderung der Verkehrsführung erforderlich. Im Lauf dieser Woche beginnt an der Kreuzung der Gelderstraße mit Geldertor, Ost- und Südwall der dritte Bauabschnitt, in dem die zweite Hälfte des Kreisels ausgebaut und die Treppenanlage am Mühlenturm erneuert wird. Außerdem investieren die Gelderner Stadtwerke im Baufeld in ihre Gas- und Wasserleitungen.

Jeanette Scholten, Projektleiterin im Gelderner Tiefbauamt: „Vom Geldertor und vom Südwall her kann man weiterhin in den Ostwall fahren. Ein Abbiegen stadtauswärts zum Geldertor ist dann leider nicht mehr möglich. Die Umleitung von der Gelderstraße aus über den Parkplatz zum Südwall bleibt erhalten.” Fragen zum Projekt beantwortet Jeanette Scholten, die im Gelderner Rathaus unter Telefon 02831/398323 erreichbar ist. Bei Fragen zu den Arbeiten der Stadtwerke Geldern gibt Martin Demuth unter Telefon 02831/ 933338 gern Auskunft.