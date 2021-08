NETTETAL. Nach mehr als anderthalb jähriger Konzertpause hat der Kulturkreis der Wirtschaft in Nettetal (KdW) jetzt endlich wieder neue Veranstaltungen in Planung. Dank der derzeitigen Inzidenzen plant der Veranstalter für Sonntag, 22. August, ein klassisches OpenAir-Konzert im malerischen Burghof von Burg Bocholt im Osten Lobberichs. Auf dem Programm steht das Streich-Ensemble „KaiserQuartett“ aus Hamburg mit seinem stilvollen Klassikprogramm „Four Kings – One Kaiser“.

Als zeitgenössisches Streichquartett besteht das Quartett schon über 16 Jahre. Die Mitglieder sind die beiden Geiger Adam Zolynski und Jansen Folkers sowie Ingmar Süberkrüb an der Bratsche und Martin Bentz, der das Violoncello spielt. Dabei hat die Formation stets bewiesen, dass musikalische Offenheit keine stilistischen Grenzen kennt, dass sich Qualität und Popularität nicht ausschließen müssen und dass Adjektive wie „tight“ und „groovy“ auch zu Streichquartetten passen können.

Darüber hinaus hat das Quartett mit Künstlern wie Bosse, Samy Deluxe, Daniel Hope, Gregory Porter oder Grammy-Gewinner Chilly Gonzales gearbeitet. 2019 veröffentlichte das Quartett auf Pias sein Debütalbum mit ausschließlich eigenen Kompositionen: Zwölf instrumentale Stücke Pop, die sich auf elektronische Vorbilder wie Giorgio Moroder oder Daft Punk berufen und diese mit den Mitteln von Streichinstrumenten in komplex groovende Songs für Streichquartett weiterführen. Diese Stücke werden auch einen Schwerpunkt des Konzertes auf Burg Bocholt bilden.

Das „KaiserQuartett“ verspricht den heimischen Musikfreunden klassische Unterhaltung der Spitzenklasse. Bei regnerischem Wetter ist der gesamte Innenhof mit einem Fallschirm überdacht, der das Publikum vor Regen und sengender Sonne schützt. Der Eintrittspreis beträgt 20 Euro. Die Karten sind ausschließlich im Vorverkauf unter Telefon 0157/37867363 oder per E-Mail mb@kdw-nettetal.de erhältlich. Für den Einlass muss man entweder vollständig geimpft, genesen oder getestet sein.

Das Konzert beginnt um 16 Uhr. Der Einlass ist bereits um 15 Uhr geöffnet. Parkgelegenheiten bestehen gleich neben der Burg Bocholt. „Das Konzert wird mit der gebotenen Vorsicht und mit einem schlüssigen Corona-Hygiene-Konzept organisiert“, erläutert Reinhard Klumpen, 1. Vorsitzender beim KdW, und ergänzt: „Zwischen den einzelnen Stuhlgruppierungen wird es einen Sicherheitsabstand geben und die Plätze sind alle durchnummeriert“. Weitere Informationen zum Konzert und dem Programm gibt es unter www.kdw-nettetal.de.