NIEDERLANDE. Die schönste Zeit des Jahres steht vor der Tür: Endlich Sommerferien! Das sind sechs Wochen lang Spiel, Spaß, Klettern, Toben und Schwimmen im Spielpark Klein Zwitserland. Im Spielpark Klein Zwitserland erleben die Kinder jede Menge Spielspaß und Abenteuer in der Natur. Der Spielpark besteht bereits über 80 Jahre und ist damit einer der ältesten Freizeitparks in Europa. Viele der Spielgeräte sind „wie damals“ und werden liebevoll gepflegt. Nostalgischer Spielspaß, Spielen im Grünen, so wie es die Großeltern früher getan haben; Rutschen, Wippen und Schaukeln.

Im Abenteuerspielpark in Venlo-Tegelen, direkt an der deutsch-niederländischen Grenze zu Nettetal, gibt es eine Vielzahl spannender Attraktionen wie etwa die längste Tunnelrutsche und höchste Schaukel Europas, den liebevoll gestalteten Kleinkinderbereich, das Kinderschwimmbad oder die Adventure Minigolfbahn. Auch bei tropischen Temperaturen bietet der baumreiche Spielpark jede Menge Schatten und das Kinderspielbad willkommene Abkühlung.

Austoben

im Abenteuerwald

Auch der Abenteuerwald ist wieder vollständig geöffnet, hier kann man sich so richtig austoben: eine eigene Baumhütte bauen, das Römische Fort bestürmen oder über Baumstämme klettern. Durch unterirdische Tunnel kriechen oder über schmale Waldpfade schleichen – durch seine vielen Höhenunterschiede ist der Wald eine spannende Umgebung, in der man sich so richtig austoben kann. Am Wasserspielplatz findet man vielleicht sogar ein Fossil, das Millionen Jahre alt ist!

Spielen im Grünen

Vom Spielen im Grünen bekommt man riesigen Hunger und Durst. Am Kiosk gibt es unter anderem Pommes Frites, warme und kalte Snacks sowie erfrischende Getränke. Wer möchte, kann auch gerne seinen eigenen Picknickkorb mitbringen und es sich auf einer der vielen Sitzgelegenheiten im Park bequem machen. Für einen Ausflug in den Park benötigt man keinen negativen Testnachweis. Das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung ist ebenfalls nicht notwendig, der Spielpark bietet ausreichend Platz für einen sicheren Tagesausflug.

Klein Zwitserland ist in den Sommerferien täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets müssen vorab online bestellt werden.

Weitere Informationen finden sich auf der Website unter www.klein-zwitserland.de.

Gewinnspiel

Die NN verlosen 3 x 4 Tickets für den Spielpark. Einfach eine E-Mail mit dem Betreff „Klein Zwitserland“ unter Angabe des Namen und der Adresse an gewinnspiel@nn-verlag.de senden Einsendeschluss ist der 2. Juli.