Zwei tödliche Badeunfälle im Gelderland

KERKEN/ISSUM. Am Samstagmittag, 24. Juni, besuchte eine 73-Jährige Frau aus Kerken das Freizeitbad am Eyller See und ging in dem Badesee schwimmen. Durch aufmerksame Badegäste wurde diese plötzlich auf dem Wasser treibend, nicht ansprechbar, festgestellt und ans Ufer verbracht. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb die Frau kurze Zeit später in einem Krankenhaus.

Ebenfalls am Samstagnachmittag wurde die Polizei durch Zeugen auf ein herrenloses Fahrrad und Kleidungsstücke am Uferrand des Baggersees am Marktweg in Issum hingewiesen. Die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen mit Unterstützung der Polizeidrohne führten zum Auffinden einer leblosen, männlichen Person im Wasser. Nach Bergung des Mannes konnte bei diesem nur noch der Tod festgestellt werden. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um einen 86-Jährigen aus Issum.