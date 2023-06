Nichtschwimmerbecken vorläufig geschlossen

KEVELAER. Im Nichtschwimmerbecken im Kevelaerer Freibad ist am vergangenen Sonntag ein Riss in der Becken-Folie entstanden. Seitdem arbeiten die Mitarbeitenden des Freibads mit Hochdruck an der Reparatur des Nichtschwimmerbeckens. Die Arbeiten an der Folie laufen gut, jedoch gibt es ein Problem mit der Schwallwasserpumpe für das Nichtschwimmerbecken. Für die Instandsetzung fehlen noch Ersatzteile, die erst in der kommenden Woche eingebaut werden können. Deshalb bleibt das Nichtschwimmerbecken zunächst weiterhin geschlossen und wird an diesem Wochenende (17. und 18. Juni) nicht geöffnet. Schwimmerbecken und Baby- bzw. Kleinkindbecken bleiben geöffnet. Das Waldfreibad in Walbeck hat angeboten, dass alle Mitglieder des Kevelaerer Bädervereins während der Instandsetzung des Nichtschwimmerbeckens in Kevelaer unter Vorlage ihres Mitgliedsausweises das Freibad in Walbeck kostenlos nutzen dürfen. Der Bäderverein und die Wallfahrtsstadt Kevelaer danken ihren Kollegen aus Walbeck ganz herzlich für diese Unterstützung. Sobald es Neuigkeiten gibt, erfahren Bürger es auf der Website der Wallfahrtsstadt Kevelaer oder auf den städtischen Social Media Kanälen