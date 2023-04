SEVELEN. Am Dienstag, 18. April, gegen 22.30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Issum mit einem Pkw die Straße Koetherdyck in Richtung Sevelen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in Höhe einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Sein Wagen prallte frontal gegen einen Straßenbaum. Durch die Kollision verletzte sich der junge Fahrer schwer und muss im Krankenhaus stationär behandelt werden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.