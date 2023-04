BEDBURG-HAU. Heute gegen 7.55 Uhr ereignete sich auf der Uedemer Straße in Höhe der Horionstraße in Bedburg-Hau ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 75-jährige Frau aus Rees befuhr mit ihrem Mitsubishi die Uedemer Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Kleve, während ein zehnjähriges Mädchen unvermittelt die Fahrbahn betrat, um sie zu überqueren. Die Schülerin wurde vom Pkw der 75-Jährigen erfasst und zu Boden geschleudert. Dadurch erlitt das Kind lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Nijmegen geflogen werden. Die Einsatzkräfte stellten den Mitsubishi sicher. Das Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Kleve wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Auch ein Sachverständiger war vor Ort. Die Betreuung der Angehörigen übernahm der polizeiliche Opferschutz. Die Uedemer Straße war bis 11.15 Uhr gesperrt.