Geänderte Öffnungszeiten vor Ostern

NIEDERRHEIN. Die Dienststellen der Agentur für Arbeit Wesel in Kleve, Emmerich, Goch, Geldern, Moers, Kamp-Lintfort, Dinslaken und Wesel schließen am Donnerstag, 6. April (Gründonnerstag), bereits um 15.30 Uhr. Das betrifft auch die Familienkasse und das Berufsinformations-zentrum (BiZ) am Standort Reeser Landstr. 61 in Wesel. Für telefonische Anfragen von Arbeitnehmern oder Arbeitssuchenden ist die Agentur für Arbeit telefonisch kostenlos unter 0800 4 5555 00 (Arbeitnehmer) und 0800 4 5555 20 (Arbeitgeber) von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Das Online-Angebot steht unter www.arbeitsagentur.de/eService rund um die Uhr zur Verfügung. Dort kann man sich beispielsweise online arbeitsuchend melden, sein Bewerberprofil veröffentlichen, Veränderungen mitteilen, Kindergeld beantragen oder Stellenangebote aufgeben.