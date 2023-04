Schuleinbrüche: Drei Verdächtige in U-Haft

KREIS KLEVE (ots). Seit Ende September 2022 kam es zu einer signifikanten Häufung von Einbrüchen in Schulen und Kindergärten im Bereich Goch, Kevelaer, Weeze und Uedem. Die Täter konzentrierten sich bei diesen Einbrüchen vorwiegend auf den Diebstahl von Tablets sowie auf den Aufbruch von Tresoren, um Bargeld zu entwenden. Das zuständige Kriminalkommissariat Goch gründete eine Ermittlungskommission, der es nach umfangreichen Recherchen und intensiven Ermittlungen gelang, eine mehrköpfige Bande ausfindig zu machen, die im Verdacht steht für die Einbrüche verantwortlich zu sein. Mitte März nahmen die Ermittler zwei Männer im Alter von 23 und 24 Jahren aus Goch sowie einen 17-jährigen Jugendlichen aus Goch fest. Bei den anschließenden Durchsuchungen stellten die Kriminalbeamten bei den Bandenmitgliedern umfangreiches Beweismaterial sicher. Darunter befanden sich auch einige der entwendeten Tablets aus dem Schuleinbruch.Die Bande wird mittlerweile mit weiteren Einbrüchen im gesamten Kreisgebiet Kleve in Verbindung gebracht, die nicht Bestandteil des aktuellen Haftbefehls sind. Die drei Tatverdächtigen wurden in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen der Kripo Goch dauern an.