NIEDERLANDE. Schon mal von West-Zeeuws-Vlaanderen gehört? Die Region gehört zur Provinz Zeeland und wird gelegentlich auch als „landje apart“ bezeichnet, als „kleines Land für sich“. Die Lage, eingerahmt zwischen Belgien, Nordsee und Westerschelde, macht West-Zeeuws-Vlaanderen zu etwas Besonderem: Belgisches Flair trifft auf tolle Landschaft, Kultur, Genuss und Tradition.

West-Zeeuws-Vlaanderen ist ein beliebtes Ziel für Badegäste und Naturfreunde. Die endlosen Strände gehören zu den saubersten in den Niederlanden. An der 17 Kilometer langen Küste von Breskens bis nach Cadzand kann man Sonne und Meer genießen – beim Wandern, Radfahren und den vielen Wassersportarten, die hier angeboten werden. Und auch der Genuss kommt nicht zu kurz: Entlang der Küste haben die Gäste die Wahl zwischen nicht weniger als 16 (!) Strandpavillons. Zum Beispiel „De Zeemeeuw“ in Cadzand-Bad, die mit modernem Interieur begeistert. Die offene Küche ist in zwei übereinander gestapelten Schiffscontainern untergebracht und eine zweietagige Terrasse bietet einen freien Blick aufs Meer (www.strandpaviljoendezeemeeuw.nl).

Ein stylisches Ambiente erwartet die Gäste im Strandpavillon „De Boekanier“ in Nieuwvliet-Bad. Neben Hummer und Austern sind die Tapas bei den Gästen sehr beliebt – von Gambas, Calamari fritti und Kabeljau-Sticks bis hin zu spanischem Schinken und burgundischen Bitterballen (www.de-boekanier.nl). Nicht weit entfernt liegt das Strandpavillon „Puur“ (www.strandpaviljoenpuur.nl) in Groede, das nach einem Großbrand im Jahr 2018 komplett neu erbaut wurde. Entspannung und Genuss werden hier groß geschrieben. Nicht verpassen sollte man die frischgebackenen Appelbols mit Schlagsahne!

Maritim, gemütlich und authentisch präsentiert sich „Loods Tien“ in der Nähe des Leuchtturms „Nieuwe Sluis“ am Strand von Breskens. Saisonale Gerichte bestimmen die Speisekarte, täglich ist der „Catch of the day“ im Angebot. Bei schönem Wetter ist auch die Take-away-Küche an der großen Terrasse geöffnet (www.loodstien.nl).

Charakteristisch für die Region sind neben den weitläufigen Stränden Feucht- und Salzwiesen, Schlickflächen und Dünen.

Die Natur in West-Zeeuws-Vlaanderen wurde größtenteils vom Wasser geformt. Zu den drei bedeutenden Naturschutzgebieten der Region gehört neben Het Zwin und De Verdronken Zwarte Polder das Naherholungsgebiet Waterdunen, das 350 Hektar umfasst und vor wenigen Jahren künstlich angelegt wurde. Dünen, Inseln und Halbinseln zeichnen die neue Naturbasis für Vögel aus, die das seichte, leicht salzige Gebiet zum Brüten und Leben nutzen, oder sich auf dem Weg von Afrika in den hohen Norden hier sammeln und ausruhen. Für Vogelliebhaber, Naturfreunde, aber auch Familien ein guter Ort, viele verschiedene Vogelarten zu beobachten. Rund 14 Kilometer Wanderpfade, die ausschließlich für Fußgänger reserviert sind, um die Vögel nicht zu stören, und mehrere Vogelbeobachtungsstationen stehen dazu bereit. Fachkundige Führungen können gebucht werden (www.waterdunen.nl).

Mit Flair und Geschichte präsentieren sich auch die kleinen Städte, die man in West-Zeeuws-Vlaanderen entdecken kann. Zum Beispiel das kunstaffine Groede, das kulturhistorische Aardenburg oder das lebensfrohe Sluis, das vor allem wegen seines Belfrieds (der einzige der Niederlande) und der vielen hübschen Geschäfte und Restaurants bekannt ist. Ein echter Tipp ist das Städtchen Breskens, das gleich hinter den Dünen liegt, und sich mit seinem breiten Sandstrand, dem Fischereihafen, dem Jachthafen und den guten Fischrestaurants zu einem maritimen Badeort entwickelt hat. Der „Spuiplein“ ist die Genussmeile des Ortes, hier reiht sich ein Restaurant an das nächste. Zu den Spezialitäten zählt Seezunge, so auch im Restaurant Spuiplein 41 (www.spuiplein41.nl). Eine innovative Küche zeichnet das Restaurant aus, die Speisekarte wechselt monatlich.

Ein weiteres kulinarisches Erlebnis in Breskens ist das Fischrestaurant ’t Vissershuis (www.hetvissershuisbreskens.nl) in der Nähe des Jachthafens. Ingeborg und Martijn Versprille servieren hier seit 20 Jahren in erster Linie frischen Fisch und Schalentiere, aber auch Fleischgerichte sind auf der Speisenkarte zu finden. Ein echtes Highlight ist die Meeresfrüchteplatte „Vissershuis Plateau“ mit Gambas, Calamari, Garnelen, Muscheln, Knoblauchmayonnaise und Rouille. Pefekt abgerundet wird das Essen durch eine umfangreiche Weinkarte.

Auch das Übernachtungsangebot ist groß. Ob Hotel, Campingplatz, B&B oder Ferienpark – die Region bietet für jeden Geschmack das Passende. Eine gute Lage zum Strand und zur Stadt hat das Hotel Rooms (www.hotelroomsbreskens.nl) in Breskens, das über 14 Zimmer, teilweise mit Balkon, verfügt. Herzlich empfangen wird man von Michaela Scherbeijn-Smoor, die das kleine Hotel führt. Mit einem ausgezeichneten Frühstücksbuffet startet man hier in den Tag, den man im hauseigenen Restaurant La Marmite auch genussvoll beenden kann.

Nur wenige Meter vom Hotel entfernt liegt der Bikestore Breskens (www.bikestorebreskens.nl), die richtige Adresse, um ein Fahrrad zu leihen. Das Radroutennetz ist bestens ausgeschildert. Radfahrern und Fußgängern ist übrigens die Westerschelde-Fähre vorbehalten, die die Ausflügler in einer knappen halben Stunde nach Vlissingen übersetzt.

Viele weitere Infos und Tipps gibt es unter www.bezoekwestzeeuwsvlaanderen.nl/de.