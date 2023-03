Verkehrsunfall auf der B9: 40-Jähriger leicht verletzt

GOCH (ots). Auf der Bundesstraße 9 in Höhe der Anschlussstelle Kleve ereignete sich am Freitag, 31. März, um 6.52 Uhr, ein Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Ein 51-jähriger Mann aus Goch befuhr die B 9 aus Goch kommend in Richtung der Autobahn und beabsichtigte, nach links auf diese in Richtung Nijmegen (NL) abzubiegen. Dabei übersah er den Citroen eines entgegenkommenden 40-jährigen Mannes aus Hamm, der die Autobahn verlassen hatte und in Richtung Goch fuhr. Nach der Kollision der Pkw stieß der Citroen gegen den Lkw eines 52-Jährigen aus Barlad (Rumänien), der im Bereich der Ausfahrt verkehrsbedingt warten musste. Der 40-Jährige wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Nach ambulanter Behandlung konnte er aus dem Krankenhaus entlassen werden. Es kam kurzfristig zu einem Rückstau auf der Autobahn, weil der Verkehr nicht über die Bundesstraße 9 abfließen konnte.