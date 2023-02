KFZ-Zulassungsstelle geschlossen

KREIS KLEVE. Die KFZ-Zulassungsstelle der Kreisverwaltung in Kleve ist am kommenden Samstag, 4. März, geschlossen. Die eingesetzte Software erhält ein notwendiges Update. Davon betroffen ist auch der Onlineservice der Zulassungsstelle, unter anderem die Reservierung von Wunschkennzeichen und die internetbasierte Zulassung. Diese Dienste stehen von Samstag, 4. März, 9 Uhr, bis Sonntag, 5. März, 14 Uhr, nicht zur Verfügung. Künftige Termine können während des Updates am Samstag weiterhin über www.kreis-kleve.de (Suchbegriff: „Kfz-Zulassung“) gebucht werden. Am Sonntag sind tagsüber ohnehin alle Online-Dienste des Kreises Kleve aufgrund von Wartungsarbeiten des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein vorübergehend nicht erreichbar.