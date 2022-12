Geflügelpest-Sperrzone in Weeze und Kevelaer aufgehoben

KREIS KLEVE. Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einem grenznahen niederländischen Betrieb Ende November sind keine weiteren Befunde im betroffenen Gebiet nachgewiesen worden. Die Sperrzone, die jeweils auch Gebiete der Wallfahrtsstadt Kevelaer sowie der Gemeinde Weeze betraf, wird damit aufgehoben. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hat der Kreis Kleve heute veröffentlicht. Die Regelungen, die unter anderem die Ein- und Ausfuhr von Geflügel und tierischen Produkten in diesem Gebiet eingeschränkt haben, sind damit ab Freitag, 23. Dezember, aufgehoben. Weiterhin gültig ist die kreisweite Aufstallungspflicht, die der Kreis Kleve am 13. Dezember 2022 erlassen hat.