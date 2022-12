DÜSSELDORF. Sláinte – und willkommen im Pub, Quelle uriger Gemütlichkeit und des volksverbundenen, manchmal auch melancholischen irischen Lebensgefühls: Hier bringt Wirt Paddy Flynn schwarzbraunes Guinness und goldenen Whiskey unter die Leute, erzählt humorvolle Anekdoten und sorgt im Handumdrehen mit 16 ausgesuchten Tänzer innen und der traditionellen fünfköpfigen Liveband für jede Menge Stimmung! Willkommen bei „Irish Celtic – Spirit of Ireland“, der einzigen Tanzshow, die ihren eigenen Pub mit auf Tournee bringt. Vom 6. bis 8. Januar gastiert die Show im Capitol Theater Düsseldorf.

Wirbelnde Füße, präziseste Schritte, mal federleicht, mal die Absätze in den Holzboden donnernd. Atemberaubende Synchronizität, getanzt zu faszinierender irischer Musik vom klassischen Folk-Song bis zur feenhaften Melodie.Irish Celtic lädt ein zu einem so emotionalen wie aufregenden Kurztrip durch das irische Selbstverständnis. Seit über zehn Jahren begeistern das herausragende Stepp-Ensemble und die traditionelle Live-Band ihre Gäste mit ihrem irischen Zauber.

Willkommen in Paddys Pub

Stilechter Rahmen für die einzigartige musikalische und tänzerische Energie ist der Pub des alten Raubeins Paddy – das Irish Celtic. Das geschichtsträchtige Lokal hat schon viel erlebt, worüber sein Besitzer mit großer Begeisterung fabuliert. Als Erzähler führt er mit hinreißend bärbeißigem Humor durch die Geschichte Irlands und schlägt den Bogen vom keltischen Ursprung in die heutige Zeit.

Toby Gough hat diesen wandernden Pub erfunden, als Spielort und Seele der erfolgreichen Tanz- und Musikshow. „Ein Pub,“ findet der Autor, Weltenbummler und Regisseur, „ist für jeden etwas anderes, aber immer etwas ganz Besonderes: Wohnzimmer, Ort zum Tanzen oder Musikhören, Kirche oder Wiege für Verschwörungen.“

Mystischer Kurztrip

Ein Abend im Irish Celtic ist wie ein Kurztrip auf die grüne Insel und ein einzigartiger Spiegel der irischen Seele: mitreißend und trunken vor Lebenslust. Auch irisch-keltische Geschichten aus bekannten Filmen wurden verarbeitet. Natürlich fehlen auch musikalische Irish Folk-Klassiker wie „The Wild Rover“ oder „Whiskey in the Jar“ nicht.

Die starke Verbundenheit mit der Tradition ihrer Heimat zeichnet das Ensemble aus, welches aus einigen der besten Tänzer des Genres besteht.

Auch die fünf Live-Musiker sind Überzeugungstäter: Mit traditionellen Instrumenten wie Dudelsack, Geige, Akkordeon und Flöte verleihen sie der Show ihre unverwechselbare Stimmung und beweisen im Zusammenspiel mit den Tänzern: Tanz und Musik sind das Lebenselixier Irlands. Tickets gibt es ab 40 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren unter www.tickets-direkt.de.

