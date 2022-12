KREIS KLEVE. Die Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft teilt mit, dass die KKA-Entsorgungszentren in Pont und Moyland am 24. Dezember (Heiligabend) geschlossen sind. Auch am Samstag 31. Dezember (Silvester) sind die Anlagen für private und gewerbliche Anlieferungen geschlossen. Ausschließlich kommunale Anlieferungen („Müllabfuhr“) können an diesem Tag angenommen werden. Zwischen den Feiertagen sind die Anlagen zu den normalen Öffnungszeiten geöffnet.