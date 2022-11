Raub am Bahnhof in Aldekerk – Zeugen gesucht

ALDEKERK. Am Montagabend, 31. Oktober, gegen 20.30 Uhr wartete ein 16-Jähriger aus Rheurdt am Bahnhof Aldekerk an der Güterstraße auf den Bus des Schienenersatzverkehrs. Laut seiner Aussage sei er durch einen plötzlichen Schlag auf den Hinterkopf auf die Knie gefallen. Zwei ihm unbekannte Täter hätten ihn daraufhin mit Schlägen und Tritten malträtiert und ihm unter Vorhalt eines Messers eine Umhängetasche sowie seine Geldbörse gestohlen. Anschließend flüchteten die Täter Richtung Innenstadt. Der 16-Jährige lief den beiden Unbekannten noch hinterher, verlor sie im Bereich einer Bankfiliale jedoch aus den Augen. Der Jugendliche wurde leicht verletzt und wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben: Beide waren zwischen 16 und 18 Jahre alt und hatten ein südländisches Aussehen. Einer der Täter war etwa 1,65 bis 1,70m groß und trug einen dunklen Pullover mit roter Kapuze, eine schwarze Weste, Jeans und helle Sneaker. Der andere Täter war mit 1,80 bis 1,85m größer und trug einen dunklen Kapuzenpullover und Sneaker. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder den beschriebenen Personen machen können, wenden sich bitte an die Kripo Geldern unter Telefon 02831/1250.