Leerstehendes Gebäude brannte

WEEZE. (ots) Zu einem Brand im Euregio-Park in Weeze kam es am Montag, 31. Oktober, gegen 20:25 Uhr. Ein seit über 20 Jahren leerstehendes Gebäude wurde vermutlich durch Brandstiftung in Brand gesetzt. Dadurch stürzten Teile des Gebäudes ein. Das Feuer konnte durch die Feuerwehren Weeze, Wemb, Twisteden und der Flughafenfeuerwehr mit einem hohem Kräfteaufgebot gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Eine Gefahr für den Flugbetrieb und der Bevölkerung bestand nicht. Der Brandort wurde beschlagnahmt, die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen machen können, melden sich bitte unter Telefon 02824-880