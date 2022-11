Hans-Josef Bruns neu im Team der Wirtschaftsförderung

GELDERN. Ein Wiedersehen mit Hans-Josef Bruns, der im September während der Verleihung des Marketingpreises in Kevelaer als Leiter der Wirtschaftsförderung in den Ruhestand verabschiedet wurde, gibt es in Geldern. Wie Bürgermeister Sven Kaiser mitteilt, verstärkt Hans-Josef Bruns ab sofort im Rahmen der Vereinbarung eines Beratervertrages die Wirtschaftsförderung im Gelderner Rathaus. Sven Kaiser: „Die Aufgaben für die Wirtschaftsförderung sind in dieser herausfordernden Zeit sehr vielschichtig, komplex und dynamisch. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Herrn Bruns einen erfahrenen Kollegen gewinnen konnten, der uns mit seiner Lebens- und Berufserfahrung helfen wird“. Viele Unternehmen müssen sich aktuell auch in Geldern mit großen Herausforderungen auseinandersetzen: Steigende Preise für Energie und Rohstoffe, bestehende und neue Lieferengpässe sowie Inflation. Zudem geht es um Fachkräftemangel, Besetzung von Ausbildungsstellen und auch die Vermarktung der Innenstadt steht im Fokus. „Ich habe in meinem Berufsleben immer gern gearbeitet. Jetzt kann ich in zeitlich kleinem Rahmen etwas Sinnvolles machen und freue mich sehr darüber, das Team der Wirtschaftsförderung in Geldern unterstützen zu können“, so Hans-Josef Bruns.