Bedburg-Hau: Verdächtiges Pulver im Briefumschlag

BEDBURG-Hau (ots). In einer Arztpraxis in Bedburg-Hau öffnete eine Mitarbeiterin am Freitagmittag, 19. August, gegen 13 Uhr, einen Briefumschlag, der weißes Pulver enthielt. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich bei dem Pulver um eine gefährliche Substanz handeln könnte, wurden Polizei und Feuerwehr informiert, Einsatzkräfte sperrten die Umgebung des Gebäudes ab, indem sich die Praxis befindet. Eine hinzugezogene Spezialeinheit der Feuerwehr nahm die Analyse der Substanz vor und konnte letztlich Entwarnung gaben. Das Pulver stellte sich als ungefährlich heraus. Es handelt sich um Dextrin aus Maisstärke. Gegen den Absender des Briefes wird ein Strafverfahren eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.