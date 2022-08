Solvay plant weiteren Kessel – Einwendungen werden erörtert

RHEINBERG. Solvay Chemicals hat im Dezember bei der Bezirksregierung Düsseldorf als zuständige Behörde einen Antrag auf Erteilung einer Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzgesetz zur wesentlichen Änderung des Industriekraftwerks durch Errichtung und Betrieb eines weiteren altholzbefeuerten Kessels (GN2) gestellt. Die Aufstellung des neuen altholzbefeuerten Kessels einschließlich Nebenanlagen soll auf dem Grundstück Xantener Straße in Rheinberg erfolgen.

Die Unterlagen lagen vom 8. Juni bis 7. Juli bei der Bezirksregierung sowie in Rheinberg und Voerde öffentlich aus. Bis zum Ende der Frist am 8. August sind 17 Einwendungen eingegangen.

Als nächster Verfahrensschritt steht nun die Erörterung der Einwendungen an. Diese findet am Dienstag, 23. August, ab 10 Uhr im „Kamper Hof Rheinberg“, Kamper Str. 8 in Rheinberg statt. Die Erörterung der Einwendungen ist öffentlich.

-Anzeige-

Kann die Erörterung an diesem Tag nicht abgeschlossen werden, so wird sie am nächsten und gegebenenfalls den folgenden Tagen weitergeführt. Form- und fristgerecht erhobene Einwendungen werden auch dann erörtert, wenn die Antragsteller nicht anwesend sein können.