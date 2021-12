Mehr Kapazitäten für terminierte Impftermine

KREIS KLEVE. Der Kreis Kleve erweitert kurzfristig die Kapazitäten für folgende bereits terminierte Impfangebote: Samstag, 11. Dezember, in Kevelaer; Sonntag, 12. Dezember, in Geldern; Montag, 13. Dezember, in Kerken; Dienstag, 14. Dezember, in Uedem; Freitag, 17. Dezember, in Bedburg-Hau; Samstag, 18. Dezember, in Rees; Sonntag, 19. Dezember, in Kleve. Auch diese Termine sind über das Ticketportal zu buchen. Insgesamt stehen damit kurzfristig mehr als 2.200 zusätzliche Termine zur Verfügung. Ein regelmäßiger Blick in das Terminbuchungsportal lohnt auch für andere Standorte. Durch die zunehmenden Impfangebote – auch in den niedergelassenen Arztpraxen – benötigen viele Bürgerinnen und Bürger ihren bereits gebuchten Impftermin beim Kreis Kleve nicht mehr. Aktuell werden täglich mehrere hundert Impftermine storniert. Diese Termine stellt der Kreis Kleve kurzfristig anderen Interessierten zur Verfügung.