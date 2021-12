Feste Impfstelle in Goch eingerichtet

GOCH. Zusätzlich zu den mobilen Impfangeboten in allen 16 Städten und Gemeinden bietet der Kreis Kleve ab sofort weitere Impftermine in Goch an. Der ehemalige Aldi-Markt an der Gartenstraße 6 wird zu einer festen Impfstelle, die mehrmals pro Woche geöffnet ist. Dort finden Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen statt. Auffrischungsimpfungen werden ab fünf Monaten nach der Basis-Impfung angeboten. Eine Terminbuchung ist notwendig. Dies ist ab sofort über das bekannte Portal www.impftermine-kreis-kleve.de möglich. Die Impfstelle in Goch ist ab sofort geöffnet. Corona-Schutzimpfungen finden statt am: Montag, 13. Dezember,14 bis 20 Uhr; Dienstag, 14. Dezember,14 bis 20 Uhr; Mittwoch, 15. Dezember,14 bis 20 Uhr; Donnerstag, 16. Dezember, 14 bis 20 Uhr (war bereits vor Wochen terminiert – aktuell ausgebucht). Weitere Termine folgen und werden nach und nach im Buchungsportal eingestellt.