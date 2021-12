Omikron-Verdachtsfälle bei Kleinkindern im Kreis Kleve

KREIS KLEVE. Am heutigen Freitag, 10. Dezember, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 18.001 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Donnerstag 94 neue Infektionen gemeldet. Von den 18.001 Indexfällen sind 695 in Bedburg-Hau, 1.824 in Emmerich am Rhein, 2.337 in Geldern, 1.701 in Goch, 627 in Issum, 739 in Kalkar, 554 in Kerken, 1.511 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 2.833 in Kleve, 641 in Kranenburg, 1.069 in Rees, 249 in Rheurdt, 967 in Straelen, 329 in Uedem, 393 in Wachtendonk, 763 in Weeze. 769 Indexfälle befinden sich aktuell noch in Bearbeitung und konnten noch keiner Kommune zugeordnet werden. Zu den beiden positiv auf Corona getesteten Kindern mit schwererem Krankheitsverlauf gibt es heute folgenden Sachstand: Ein Kleinkind aus Rees, bei dem die Omikron-Variante mittlerweile durch ein Labor bestätigt ist, kam am 26. November 2021 mit Atemwegsproblemen in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort wurde es ambulant versorgt und konnte stabilisiert wieder nach Hause gehen. Die Eltern haben am 2. Dezember ein weiteres Mal einen Rettungswagen alarmiert. Das Kind konnte beim zweiten Einsatz zuhause versorgt werden. Mittlerweile geht es dem Kind besser. Die Quarantäne endet am Wochenende. Bekanntlich gibt es weitere Kinder, bei denen nach einem positiven Corona-PCR-Test der Omikron-Verdacht besteht. Sie zeigen bislang nur leichte oder keine Krankheitssymptome. Bei einem zweiten Kleinkind, das mit Atemwegsproblemen in einem Krankenhaus im Kreisgebiet stationär behandelt wird, besteht nach aktuellen Erkenntnissen kein Omikron-Verdacht.

Bei einer routinemäßigen Typisierung eines Indexfalles in der Gemeinde Wachtendonk mit anschließender Sequenzierung wurde eine Infektion mit der Omikron-Variante nachgewiesen. Bei zwei Kontaktpersonen wurde eine Infektion mit dem Corona-Virus mittels PCR-Test festgestellt, bei einer weiteren Person liegt ein positiver Antigen-Schnelltest vor. Bei allen Kontakten werden weitere PCR-Testungen zur Sequenzierung durchgeführt. Die Betroffenen zeigen bislang keine Krankheitssymptome und befinden sich in Quarantäne. Von den insgesamt 18.001 bestätigten Corona-Fällen gelten 16.029 als genesen; 245 Personen sind verstorben. Die 243. verstorbene Person ist Anfang 40 Jahre alt und kommt aus Geldern. Die 244. verstorbene Person ist Mitte 80 Jahre alt und kommt aus Goch. Die 245. verstorbene Person ist Ende 70 Jahre alt und kommt aus Issum. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 62 Personen im Krankenhaus. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 271,4. Aktuell befinden sich insgesamt 1.489 Personen in häuslicher Quarantäne.