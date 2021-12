Anzahl der Indexfälle mit Omikron hat sich auf vier erhöht

KREIS KLEVE. Am heutigen Donnerstag, 9. Dezember, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 17.907 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Es wurden seit Mittwoch 214 neue Infektionen gemeldet. Von den 17.907 Indexfällen sind 691 in Bedburg-Hau, 1.800 in Emmerich am Rhein, 2.303 in Geldern, 1.682 in Goch, 623 in Issum, 733 in Kalkar, 546 in Kerken, 1.500 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 2.806 in Kleve, 640 in Kranenburg, 1.058 in Rees, 248 in Rheurdt, 955 in Straelen, 328 in Uedem, 385 in Wachtendonk, 760 in Weeze. 849 Indexfälle befinden sich aktuell noch in Bearbeitung und konnten noch keiner Kommune zugeordnet werden. Die Anzahl der laborbestätigten Indexfälle mit der Omikron-Variante in Rees hat sich um zwei auf vier erhöht. In diesen Fällen bestätigt das Labor eindeutig die Corona-Mutation Omikron. Daneben gibt es weiterhin bei zwei Personen jeweils eine Teilsequenzierung, die eindeutige Hinweise auf die Mutation liefert. Insgesamt stehen aktuell 23 Indexfälle mit dem Ausbruchsgeschehen in Zusammenhang.

Von den insgesamt 17.907 bestätigten Corona-Fällen gelten 15.886 als genesen; 242 Personen sind verstorben. Zwei verstorbene Personen kommen aus Straelen. Die 238. verstorbene Person ist Anfang 80 Jahre alt, die 239. verstorbene Person ist Mitte 80 Jahre alt. Die 240. verstorbene Person ist Mitte 80 Jahre alt und kommt aus Rees. Aus Issum kommt die 241. verstorbene Person und ist Anfang 80 Jahre alt. Die 242. verstorbene Person ist Mitte 80 Jahre alt und kommt aus Kerken. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 61 Personen im Krankenhaus. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 292,4. Aktuell befinden sich insgesamt 1.469 Personen in häuslicher Quarantäne.