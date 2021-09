Hilfsteam kehrt nach Deutschland zurück

NIEDERRHEIN. Nach dem Erdbeben-Hilfseinsatz in Haiti kehrt das medizinische Team von I.S.A.R. Germany und des BRH Bundesverbandes Rettungshunde (Fachbereich Humanitäre Hilfe) am Donnerstag, 2. September, nach Deutschland zurück.

Zu den 35 Teammitgliedern (auch aus dem Kreis Kleve) gehören Mediziner, Pflegekräfte und Sanitäter sowie ein Experte für Wasseraufbereitung und Logistiker. Die Mediziner hatten nach dem schweren Erdbeben vom 14.08.2021 in Haiti auf der Insel Les Cayemitis die Bevölkerung notfallmedizinisch versorgt. Insgesamt wurden über 800 Patienten behandelt, darunter über 200 Kinder und 90 Schwangere. Begrüßt wird das Team am Flughafen in Deutschland vom Botschafter der Republik Haiti Seine Exzellenz Frantz Bataille.