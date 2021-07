Demonstrationszug von Geldern bis Kleve für 17. Juli geplant

KREIS KLEVE. Akzeptanz von vielfältigen Lebensweisen ist keine Selbstverständlichkeit. Ein Grund, weshalb sich Jugendliche des together kleve aktiv für mehr Sichtbarkeit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans* und Intergeschlechtlichen* engagieren. Und das tun sie laut und bunt: Am Samstag, 17. Juli, zieht das LSBT*I* Jugendcafé als Demonstrationszug von Geldern über Goch bis zum Standort des Jugendzentrums together kleve. Zwischen 12 und 17 Uhr bringen die jungen LSBT*I* Christopher Street Day-Feeling bewusst auch an den Niederrhein. „Es braucht mehr Akzeptanz gerade auf dem Land. Wir wollen längst überfällige Diskussionen anstoßen”, sagt Fenna, 24-jährige Besucherin des together kleve. Der Leiter der Einrichtung und Organisator René Kaiser sieht solche Sichtbarkeitsaktionen als essentiellen Auftrag Offener Jugendarbeit: „Demokratie ist nicht automatisch gelebte Vielfalt. Wir bieten mit unserer Demo jungen Menschen eine Plattform. Das ist politische Bildung, die nachhaltig wirkt.”

Folgender Ablauf ist geplant:

Geldern 12 Uhr: Start am Bahnhof, über Bahnhofstraße und Kreuzung Westwall zum Südwall und über Südgasse zum Markt, dort eine Zwischenkundgebung. Über Issumer Straße bis zum Parkplatz Medimax.

Goch 13.45 Uhr: Start am Bahnhof, über die Brückenstraße bis zum Markt für eine Zwischenkundgebung. Über das Steintor zurück zum Bahnhof.

Kleve 15.15 Uhr: Start am Parkplatz Minoritenstraße, über den Koekkoekplatz für eine Zwischenkundgebung. Über die Kavarinenstraße, durch die Hopfensackstege zum Markt. Über die Kurze Markstraße und den Hasenberg zum Elsabrunnen und über Große Straße bis zur Alten Münze. Dort Auflösung um circa 16.30 Uhr.

Im Anschluss an die Demonstration findet regulär der offene Treff im together kleve am Spoyufer 1-3 statt mit einer Flamingo-Party-Pride-Edition als Abschluss des Tages. Wer mitziehen möchte ist eingeladen sich unter kleve@together-virtuell.de anzumelden. Weitere Infos zum Demonstrationszug unter: www.together-virtuell.de.