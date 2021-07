Fünf laborbestätigte Infektionen von Kindern eines Ferienlagers

KREIS KLEVE. Am heutigen Mittwoch, 14. Juli, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 11.400 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Das ist ein Fall mehr als am Dienstag. Noch nicht in der Übersicht enthalten sind die fünf am heutigen Tage laborbestätigten Infektionen von Kindern eines Bedburg-Hauer Ferienlagers. Für die betroffenen Kinder, deren Haushaltskontakte sowie weitere Kontaktpersonen wurde eine häusliche Quarantäne angeordnet. Außerdem finden derzeit Reihentestungen sämtlicher Kontaktpersonen statt. Das Gesundheitsamt steht im engen Austausch mit der Gemeinde Bedburg-Hau.

Von den insgesamt 11.400 bestätigten Corona-Fällen gelten 11.181 als genesen; 189 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befinden sich aktuell 1 Person im Krankenhaus.

Die 7-Tage-Inzidenz entspricht der Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner. Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 2,6. Aktuell befinden sich insgesamt 102 Personen in häuslicher Quarantäne.