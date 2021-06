Unfall: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

GOCH (ots). Auf der Grunewaldstraße ereignete sich am Samstagmorgen, 19. Juni, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 32-jähriger Motorradfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Mann aus Schortens war dort gegen 10.35 Uhr mit seinem Krad der Marke Triumpf in Richtung Kleve unterwegs. Kurz vor dem Parkplatz am Reichswald überholte er eine Fahrzeugkolonne von drei PKW und kollidierte mit dem vorrausfahrenden vierten Wagen eines 72-Jährigen aus Kevelaer, der im Begriff war, nach links in eine Zufahrt in den Wald abzubiegen. Der Motorradfahrer stürzte und wurde schwer verletzt. Lebensgefährlich verletzt wurde er in eine Klinik gebracht, später noch mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die beiden Fahrzeuge, an denen Sachschaden entstand, wurden sichergestellt, ein Sachverständiger zum Unfallort gerufen. Einsatzkräfte sperrten für die Dauer der Unfallaufnahme die Grunewaldstraße in beide Richtungen. Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich um die Angehörigen des 32-Jährigen.