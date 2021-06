Aktueller Indzidenzwert bei 6,7 im Kreis Wesel

KREIS WESEL. Die Anzahl der bestätigten Fälle von labordiagnostisch nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus (Covid-19) im Kreis Wesel liegt aktuell bei 17.736, Stand 21.06.2021, 12 Uhr. Zum Vergleich, Stand 18.06.2021, 12 Uhr = 17.726 Fälle.

Die aktuelle 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt damit bei 6,7. Die 7-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Im Kreis Wesel sind zwei weitere Menschen verstorben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Hierbei handelt es sich um 97 Jahre alten Mann aus Rheinberg und einen 97 Jahre alten Mann aus Wesel. Damit steigt die Zahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen im Kreis Wesel auf 305.

Die Lage stellt sich folgendermaßen dar:

Wohnort Gesamtanzahl der Infektionen* Zuwachs seit der letzten Meldung Genesen** Verstorben Alpen 317 309 7 Dinslaken 3.110 +3 3.037 58 Hamminkeln 808 +1 794 12 Hünxe 380 -1

(ein Fall wurde nachträglich einer andern Kommune zugeordnet) 377

(ein Fall wurde nachträglich einer andern Kommune zugeordnet) 3 Kamp-Lintfort 1.798 1.755 39 Moers 4.509 +4 4.407 67 Neukirchen-Vluyn 936 +1 910 18 Rheinberg 1.141 -1

ein Fall wurde nachträglich einer andern Kommune zugeordnet) 1.125

(ein Fall wurde nachträglich einer andern Kommune zugeordnet) 13 Schermbeck 350 +1 350 0 Sonsbeck 277 267 10 Voerde 1.373 1.336 28 Wesel 2.148 +2 2.084 42 Xanten 589 580 8 Gesamt 17.736 +10 17.331 305

* Die Gesamtanzahl der Fälle beinhaltet auch verstorbene und genesene Personen.

** Als „Genesen“ werden die Personen bezeichnet, die aus der Quarantäne entlassen wurden.

7-Tage-Inzidenzen der vergangenen Woche im Kreis Wesel laut RKI-Tabelle:

Datum 7-Tage-Inzidenz lt. RKI-Tabelle Montag, 21.06.2021 6,7 Sonntag, 20.06.2021 6,7 Samstag, 19.06.2021 6,3 Freitag, 18.06.2021 7,6 Donnerstag, 17.06.2021 8,0 Mittwoch, 16.06.2021 9,1 Dienstag, 15.06.2021 12,8 Montag, 14.06.2021 15,2

(Die vollständige Auflistung finden Sie hier: https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Daten/Fallzahlen_Kum_Tab.html)

Corona-Patienten in Krankenhäusern im Kreis Wesel

Corona-Patienten in Krankenhäusern Davon auf der Intensivstation Davon mit Beatmung Stand 19.06.2021 10 4 3 Aktueller Stand:

20.06.2021 9 4 3

Die Erhebung der Zahlen in der entsprechenden Landesdatenbank findet verzögert statt, so dass an dieser Stelle immer die Zahlen des Vortages veröffentlicht werden.

Weitere Informationen erfolgen per Pressemitteilung und auf https://www.kreis-wesel.de/de/themen/coronavirus/, sobald diese vorliegen.

Laut Robert Koch-Institut verringern folgende Maßnahmen das Infektionsrisiko:

· Hände regelmäßig und gründlich mit Seife waschen